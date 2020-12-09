Челябинск, , 15:45 — REGNUM В доме №9 на площади Мопра в Челябинске не было ни обрыва троса, ни падения лифта. Об этом заявили журналистам представители управляющей компании.

По их словам, система работала в штатном режиме. Однако датчик остановки не сработал на первом этаже, из-за чего кабина опустилась ниже. Сейчас все лифты в доме исправны.

Как сообщало ИА REGNUM, об инциденте сообщил в правоохранительные органы отец одного из находившихся в лифте детей. По его словам, на уровне второго этажа произошла авария. Пострадавших нет. Прокуратура начала проверку.

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