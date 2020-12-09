Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM В Первомайском районе Ростова-на-Дону произошла серия коммунальных аварий. Так, за истекшие сутки зафиксировано более двух десятков порывов водопроводных сетей. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 9 декабря.

Наиболее крупные аварии случились на семи транспортных артериях областного центра. Работы проводятся на всех без исключения объектах ЖКХ. К ликвидации порывов привлечено несколько бригад в составе более 50 человек и 15 единиц спецмашин.

Напомним, что жителям Первомайского района в связи с ограничением водоснабжения организовали подвоз технической воды.

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