Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM На парковке одного из магазинов на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с холодной водой забил гигантский «фонтан». Автовладельцам приходилось отгонять свои автомобили, переходя дорогу вброд. Об этом 9 декабря сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

В Петербурге из-за прорыва трубы забил «фонтан» (цитата группы «ДТП и ЧП") Https://vk.com/spb_today

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе «Водоканала Петербурга», ЧП произошло днем 9 декабря, в 14:40 мск на горячую линию предприятия поступила заявка о вытекании холодной воды у дома 103 по Ленинскому проспекту.

«Бригада Водоканала в кратчайшие сроки прибыла не место. В результате обследования выявлена течь в линейной задвижке водовода 1200 мм. Наблюдается подтопление проезжей части», — утончили на предприятии.

Сейчас специалисты «Водоканала» на месте занимаются локализацией вытекания и отведением воды с проезжей части.

«На водоснабжении жителей района ситуация не повлияла, все с водой», — резюмировали в пресс-службе.