Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Гибель 23-летнего темнокожего мужчины в штате Огайо расследуют федеральные власти США. Юношу застрелил заместитель шерифа округа Франклин, говорится в заявлении полиции города Колумбус.

Инцидент произошёл в Колумбусе 6 декабря. Заместитель шерифа Джейсон Мид выстрелил в местного жителя Кейси Гудсона, который находился на пороге своего дома.

В полиции сообщили, что прокурор США по Южному округу Огайо и Федеральное бюро расследований приступили к параллельному расследованию на федеральном уровне. Соответствующий запрос направил шеф полиции Франклина Томас Куинлан.

Ранее полиция сообщала о том, что Мид увидел в руках Гудсона оружие, и подтвердила обнаружение оружия на месте происшествия. Телеканал ABC уточнял, что Гудсон, по словам Мида, направил на полицейского пистолет, отказался бросить его и был ликвидирован. Родственники погибшего утверждают, что тот имел право носить оружие, но в момент встречи с полицейским держал в руках сэндвич.