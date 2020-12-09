Кострома, , 14:47 — REGNUM В Костромской области возбудили дело против сообщества лжеэкстрасенсов. Об этом 9 декабря сообщает УМВД России по региону.

По данным следствия, злоумышленники размещали в интернете объявления о том, что «потомственная целительница может помочь в решении проблем с личной жизнью, здоровьем и финансами». Клиентам предлагали оказать помощь онлайн, при этом соучастники «максимально затягивали время мнимого исцеления» ради постоянного получения дохода.

Подозреваемые работали на территории нескольких десятков регионов России, ущерб от действий экстрасенсов, по предварительным подсчётам правоохранителей, превысил 24 миллиона рублей. В настоящее время предполагаемый организатор и 4 исполнителя сообщества заключены под стражу, ещё 4 человека находятся под домашним арестом.

По статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) создателям и членам преступной группы грозит тюремное заключение и крупные штрафы.

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