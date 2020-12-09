Кострома, , 14:04 — REGNUM В Костромской области с начала пандемии скончалось 200 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом 9 декабря сообщает оперативный штаб.

Константин Савицкий «Панихида в девятый день на кладбище», 1885

По информации штаба, в основном от коронавируса в регионе умирают люди старшего возраста и пенсионеры с хроническими заболеваниями. Согласно официальной статистике, самой молодой жертвой новой инфекции стал 39-летний костромич, скончавшийся в октябре текущего года.

Для сравнения, в соседней Ярославской области за всё время эпидемии сообщили о 104 скончавшихся с диагнозом COVID-19, в сопоставимой по численности населения с Костромским регионом Ивановской области насчитали 313 жертв новой инфекции. В Кировской и Вологодской областях скончались 206 и 256 пациентов собственно.

Отметим, что четвёртые сутки подряд в Костромской области идёт снижение темпов прироста подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. 9 декабря в области сообщили о 87 заражённых, днём ранее — 8 декабря оперштаб сообщил о 91 инфицированном. При этом, с начала ноября количество выявляемых случаев SARS-CoV-2 в области варьировалось от 130 до 140 в сутки.

За весь период эпидемии в Костромской области новую инфекцию выявили у 12 511 человек, 9398 из них излечились и закрыли больничные листы.

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