Мадисон, США, , 14:07 — REGNUM Вечером 8 декабря истребитель F-16 Fighting Falcon, относящийся к подразделению ВВС Национальной гвардии американского штата Висконсин, разбился во время тренировочного полета в районе Верхнего полуострова Мичигана. Об этом 9 декабря сообщается в заявлении Нацгвардии штата, обнародованном на ее официальной странице в соцсети Facebook.

«Когда произошел инцидент, самолет выполнял плановую тренировку с одним пилотом на борту», — говорится в сообщении.

При этом данные о состоянии пилота истребителя не приводятся и указывается, что на месте инцидента ведут работы аварийные службы. В то же время, уточняется, что также ведется расследование причин крушения самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее пяти человек стали жертвами падения вертолета навигационной службы в департаменте Савойя на востоке Франции.