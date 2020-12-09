Красносулинский район, Ростовская область, , 13:54 — REGNUM Почти 40 тыс. жителей Ростовской области остались без воды из-за крупной коммунальной аварии. Потребителям организован подвоз воды, сообщили ИА REGNUM в донском министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Причиной отключения воды в Красном Сулине с населением более 37,6 тыс. человек (по данным из открытых источников) и прилегающих посёлках стал дефект в мокром колодце, образовавшийся 8 декабря. К месту происшествия были направлены две аварийные бригады регионального управления развития систем водоснабжения. Ремонт был окончен ближе к полуночи. Однако в связи с погодными условиями затянулось заполнение системы.

Водоснабжение будет возобновлено до конца текущего дня. Три автоцистерны осуществляют подвоз воды на основании поступивших заявок.

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