Чебоксары, , 13:53 — REGNUM В Чувашии за совершение коррупционных преступлений по уголовным делам, завершенным за 9 месяцев текущего года, к ответственности привлекли несколько государственных служащих. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Так, на скамье подсудимых оказались четыре главы органов местного самоуправления (в том числе бывшие), бывший депутат Чебоксарского городского собрания депутатов, еще в отношении троих депутатов органов местного самоуправления возбуждены уголовные дела. Уголовное расследование ведется либо уже осуждены бывший заместитель председателя кабинета министров республики и первый замминистра физической культуры и спорта, высокопоставленные должностные лица (в том числе бывшие) нескольких республиканских органов государственной власти.

Следователи также продолжают расследовать коррупционные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов. По обвинению в преступлениях предстали перед судом сотрудники уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел (по шесть обвиняемых), два обвиняемых из числа сотрудников службы судебных приставов, еще один — из МЧС. Расследование уголовных дел осуществляется совместно с республиканскими органами прокуратуры и УФСБ .

Деятельность по выявлению коррупционных преступлений будет продолжена и впредь.

ИА REGNUM ранее сообщало, за 9 месяцев текущего года в Чувашии возбуждено 212 уголовных дел о коррупции, что почти на 20% выше, чем за аналогичный период 2019 года. В структуре преступлений больше всего возбуждено производств по фактам взяточничества — 137 дел (в 2019 году — 90).

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