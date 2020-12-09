Барнаул, , 13:40 — REGNUM В Алтайском крае обнародовали тревожащую статистику о росте числа «цифровых» преступлений. Как сообщает официальный телеграм-канал краевого правительства, за 10 месяцев 2020 года в регионе зарегистрировано почти 8,5 тысячи преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 65% больше, чем в аналогичном периоде 2019 г.

«Если раньше на уловки мошенников попадали в основном пожилые, то сейчас все чаще — молодежь», — отметили участники координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Также известно, что наиболее распространёнными видами мошенничеств стали дистанционные хищения средств с использованием сим-карт, оформленных на подставных лиц. Поэтому расследования идут совместно с Роскомнадзором.