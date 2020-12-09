Чебоксары, , 13:51 — REGNUM В Чувашии собранные доказательства вины местного жителя за совершение действий сексуального характера в отношении малолетней признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.

43-летний житель Чебоксар, не имеющий постоянного места работы, признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней с использованием ее беспомощного ввиду возраста состояния»). Мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор вступил в законную силу.

ИА REGNUM напоминает, обвиняемый днем 13 февраля 2020 года в Чебоксарах под предлогом оказания ему помощи заманил 9-летюю девочку в подъезд и оголил перед ней свой половой орган, после чего покинул место преступления. Девочка сообщила о произошедшем отцу, который обратился в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали на следующий день.

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