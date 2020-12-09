Москва, , 13:34 — REGNUM Российские власти сделают выводы из ситуации с кражей оборудования из грузового самолета Ил-80. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля, будет ли усилена охрана подобных объектов после происшествия с кражей в Ростовской области. «Конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря полиция Ростовской области возбудила уголовное дело по факту кражи оборудования из грузового люка Ил-80. Ущерб оценивается в 1 млн рублей. Самолет находился в аэропорту «Южный» в Таганроге.

Отметим, Ил-80 — это воздушный командный пункт. Он предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в период военного конфликта. Получил название «самолета Судного дня», так как позволят продолжать управление вооруженными силами в период полномасштабной ядерной войны.

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