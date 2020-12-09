Кисловодск, Ставропольский край, , 13:18 — REGNUM Авария на трубопроводе нарушила теплоснабжение части города-курорта Кисловодска. Без тепла остались десятки жилых многоэтажек и несколько социальных объектов, сообщили 9 декабря в пресс-службе главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, в зону отключения теплоснабжения попали 63 многоквартирных дома, в которых проживают свыше 2,7 тыс. человек, в том числе более 900 детей. Без тепла также остались школа, детский сад и санаторий.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 13 человек и пять единиц техники. Возобновить теплоснабжение планируется к 15:00.