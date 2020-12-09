Чебоксары, , 13:36 — REGNUM За 9 месяцев текущего года в Чувашии возбуждено 212 уголовных дел о коррупции, что почти на 20% выше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СКР.

В структуре преступлений больше всего возбуждено производств по фактам взяточничества — 137 дел (в 2019 году — 90). За служебный подлог возбудили 35 дел (в 2019 году — 21), по мошенничеству с использованием служебного положения — 12 дел (7), злоупотребление должностными полномочиями — 10 дел (8), присвоение или растрата с использованием служебного положения — 8 дел (19), коммерческий подкуп — 5 дел (6). Также несколько уголовных дел возбудили по поводу превышений должностных полномочий и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

В суды направлено 86 дел (в 2019 году — 72), обвинением по ним предъявили 89 лицам. Оставшиеся уголовные дела пока в производстве.

ИА REGNUM напоминает, в тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. В 2020 году по фактам совершения коррупционных преступлений СКР возбудил всего 15 217 уголовных дел. В 2019 году таких дел было 14 601, увеличение за год составило 4%.

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