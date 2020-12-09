Брянск, , 13:09 — REGNUM Неуправляемый автомобиль «КамАЗ» столкнулся с микроавтобусом в Брасовском районе Брянской области. Грузовик отбросило на экскаваторы, стоящие на обочине. Пострадали три человека, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП в Брасовском районе Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Брянской области

По предварительным данным, 8 декабря около 19:45 на 426 км автодороги «М3-Украина» 48-летний водитель «КамАЗа» утратил контроль за управлением транспортного средства. Грузовик врезался в стоящий Volkswagen Transporter, а затем в два экскаватора Caterpillar, которые находились за ограждением в ремонтной зоне.

Два пассажира микроавтобуса госпитализированы, ещё одному медицинская помощь оказана на месте.