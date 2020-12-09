Чебоксары, , 12:44 — REGNUM Верховный суд Чувашии сократил срок наказания бывшему вице-премьеру правительства республики — министру экономики Владимиру Аврелькину с восьми лет до 6,5 лет, при этом отбывание в колонии строгого режима изменено на пребывание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, сокращён также срок запрета работы на госслужбе с шести до трех лет, а штраф в размере 4 млн рублей из приговора вовсе исключен в связи с тем, что статья о взятке была переквалифицирована на мошенничество. Такое решение вынес 8 декабря Верховный суд республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговор осуждённому бывшему заместителю председателя Кабинета министров — министру экономики Владимиру Аврелькину был вынесен 9 октября 2020 года. Тогда Ленинский районный суд Чебоксары признал экс-министра виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). С учётом предыдущего наказания ему назначено восемь лет колонии строгого режима и 4 млн рублей штрафа. Также он лишён на шесть лет права занимать руководящие должности на государственной службе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. По данным СУ СКР по Чувашии, за 9 месяцев 2020 года следователями регионального управления возбуждено 212 уголовных дел о коррупции — это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.