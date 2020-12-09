Копенгаген, , 12:47 — REGNUM Жителю Дании — российскому гражданину предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России. Об этом информирует 9 декабря пресс-служба датской прокуратуры.

Гражданин РФ постоянно проживает в этом европейском королевстве. Под арест его поместили в начале июля текущего года. Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом 108 датского Уголовного кодекса.

Задержанного подозревают, в частности, «в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке». Дело заведено в рамках более масштабного расследования, которым занимается полицейская разведывательная служба. Прокуратура будет требовать поместить мужчину в тюрьму и затем выслать из страны.

Процесс над российским гражданином будет идти в закрытом режиме.