Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM В екатеринбургском микрорайоне Сортировка многие дома лишились отопления и горячей воды. Об этом сообщили местные жители.

По информации горожан, без тепла остались жители домов на улицах Седова, Таватуйской и других. Отопления и горячей воды там нет уже около двух суток.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили ИА «Уральский меридиан», что неудобства вызваны работами по обновлению оборудования в одной из городских котельных. Там переустанавливали узлы учёта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отопление частично отключили в городской гимназии № 140. Детям пришлось учиться в куртках.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге частично отключили отопление в городской гимназии