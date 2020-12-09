Джакарта, , 12:35 — REGNUM В правительстве Индонезии заявили, что в стране побит рекорд по числу смертей от коронавируса, сообщает Detik.

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Известно, что за сутки эпидемия унесла жизни 171 человека в Индонезии. Общее число погибших от коронавируса в стране достигло 18 171.

Ранее наибольшее количество смертей от коронавируса за сутки было зарегистрировано 29 ноября 2020 года. Тогда в результате пандемии скончались 169 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на пост главы округа Барру в индонезийской провинции Южный Сулавеси скончался от коронавируса в день региональных выборов 9 декабря 2020 года.

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