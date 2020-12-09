Уфа, , 12:33 — REGNUM Бывшего технического директора фирмы осудили после гибели пожилой женщины в результате падения на нее рекламного щита в Уфе. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

В суде было установлено, что весной текущего года на улице в Уфе на 76-летнюю женщину упал рекламный щит. В результате женщина получила не совместимые с жизнью травмы. Падение щита произошло из-за того, что фигурант уголовного дела не обеспечил необходимое выполнение работ по постоянному контролю за техническим состоянием этой рекламной конструкции. Из-за этого на стойках щита образовалась коррозия, которую вовремя не обнаружили и не устранили. Это и привело к его падению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Сообщается, что подсудимый бывший технический директор ООО «Гэллэри Сервис», частично признал свою вину и компенсировал причиненный моральный вред родственникам женщины в размере 500 тысяч рублей. Помимо этого, предприятие также компенсировало вред в размере двух млн рублей.

В результате суд признал подсудимого виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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