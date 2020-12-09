Сургут, Югра, , 12:23 — REGNUM В Югре завотделения Сургутской травматологической больницы обвиняется в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в ноябре 2020 года врач-травматолог-ортопед и одновременно заведующий ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы потребовал от инвалида взятку в размере 140 тыс. рублей за внеочередную операцию по протезированию тазобедренного сустава. Обычно в очереди на такую операцию пациенты пребывают около восьми месяцев. Инвалид согласился за взятку ускорить процесс. Врач-ортопед был задержан с поличным 7 декабря 2020 года в своём кабинете.

Выяснилось, что при аналогичных обстоятельствах завотделением получил деньги ещё от двоих жителей Сургутского и Нижневартовского района на общую сумму 340 тыс. рублей.

Отмечается, что в кабинете подозреваемого обнаружено и изъято более 1,2 млн рублей, а при обыске по месту его жительства — 2,5 млн рублей. На банковских счетах задержанного размещено свыше 17 млн рублей. Его супруга владеет шестью квартирами в Югре, Тюменской области и Санкт-Петербурге.

Стоимость обнаруженного имущества и количество денег явно не соответствуют уровню доходов обвиняемого и его жены. Следователи выявляют иные возможные факты получения взяток ортопедом.