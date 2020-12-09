Горно-Алтайск, , 12:17 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались три человека.

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В их числе мужчина 67 лет и две женщины 70 и 87 лет. Все они проживали в Горно-Алтайске. У них диагностировали коронавирусную пневмонию, а также ряд тяжёлых сопутствующих заболеваний.

«Кроме того, в конце ноября ушли из жизни 66-летний житель Турочакского района и 87-летний житель Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции», — добавили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 124 носителя коронавируса. Причиной смерти 118 из них стал COVID-19. Остальным скончались по иным причинам.