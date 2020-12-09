Улан-Удэ, , 12:10 — REGNUM В Бурятии следователи начали проверку по факту отравления троих подростков 15−16 лет медицинским препаратом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, они поступили 8 декабря в Детскую республиканскую клиническую больницу.

По данным следствия, подростки приняли лекарство, полагая, что оно может вызвать эффект наркотического опьянения. В результате они приняли от 7 до 18 таблеток, после чего пошли на занятия в техникуме.

«Днем во время урока физкультуры, проходившего в бассейне, одному из подростков стало плохо. Его состояние заметил преподаватель, который незамедлительно обратился к медицинскому персоналу. По пути в больницу подросток впал в кому», — отметили в ведомстве.

Спустя несколько часов в больницу попали двое его друзей с похожими симптомами.

Следователи в рамках проверки намерены установить истинную картину происшествия, а также то, как подросток смог купить препарат, отпускаемый только по рецептам врачей.