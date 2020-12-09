Белгород, , 12:24 — REGNUM Мужчина 1957 года рождения утонул 8 декабря в Белгородском водохранилище в селе Нижний Ольшанец. Рыбак провалился под лёд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Житель Белгорода отошёл от берега на 30 метров, чтобы просверлить лунку для подлёдного лова. Неокрепший лёд треснул под мужчиной, он оказался в ледяной воде. Очевидец, рыбачивший на берегу, немедленно вызвал спасателей, однако из воды смогли достать уже погибшего рыбака.

Это уже второй случай гибели людей на водных объектах с начала декабря 2020 года.