Кызыл, , 11:58 — REGNUM Министерство внутренних дел Тувы обеспокоено большим числом случаев беременности девочек-подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в республике Ольги Россовой.

По итогам проведённых проверок выяснилось, что в регионе нет единой для всех образовательных организаций программы профилактики. Между тем, только в Кызылском центре образования «Аныяк», по данным омбудсмена, выявлено 17 случаев ранней беременности.

Этой теме уполномоченный посвятила рабочую встречу. По её региональному министерству образования и науки рекомендовали разработать до 10 декабря единую программу по половому воспитанию несовершеннолетних.

«Также была проанализирована профилактическая работа Министерства Здравоохранения. Лекции в школах читают сотрудники ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» и ГБУЗ РТ «Перинатальному центру Республики Тыва», но единый план мероприятий также отсутствует», — отметила Ольга Россова.