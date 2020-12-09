Астрахань, 9 декабря 2020, 11:58 — REGNUM Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту нарушения общественного порядка на борту самолёта Астрахань — Москва. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, 8 декабря в аэропорту Астрахани 63-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не выполнил требование бортпроводника надеть защитную маску. Его сняли с рейса.
Огласку этот случай получил в соцсетях после того, как видеозапись с нетрезвым дебоширом опубликовал актёр Кирилл Емельянов, находившийся в том же самолёте.