Астрахань, , 11:58 — REGNUM Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту нарушения общественного порядка на борту самолёта Астрахань — Москва. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 8 декабря в аэропорту Астрахани 63-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не выполнил требование бортпроводника надеть защитную маску. Его сняли с рейса.

Огласку этот случай получил в соцсетях после того, как видеозапись с нетрезвым дебоширом опубликовал актёр Кирилл Емельянов, находившийся в том же самолёте.

«Следователями Астраханского следственного отдела организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение» — говорится в сообщении следственного ведомства.