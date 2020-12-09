Париж, , 11:54 — REGNUM Еще пять человек по делу об убийстве учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа задержали сотрудники полицейского подразделения по борьбе с терроризмом (SDAT) Франции. Об этом 9 декабря сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.

Указывается, что задержанные — молодые люди в возрасте от 18 до 21 года, которых подозревают в том, что они контактировали с Абдулахом Анзоровым, совершившим нападение на Пати.

Также уточняется, что данная операция была проведена в департаментах Верхняя Луара и Приморская Сена. Кроме того, по информации французских СМИ, по данному делу перед судом предстанут в общей сложности 14 человек, пятеро из которых обвиняются в соучастии в преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября во Франции 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал данное преступление как теракт.