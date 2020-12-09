Таганрог, Ростовская область, , 11:42 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту кражи из грузового люка Ил-80. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 9 декабря.

В полицию обратилось руководство одного из заводов в Таганроге. Из самолёта, находящегося на аэродроме, было похищено имущество на сумму более 1 млн рублей. На основании собранных материалов следственное управление таганрогского управления МВД России возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИА REGNUM сообщало, что речь идёт об инцидент на территории аэропорта «Южный» в Таганроге. По некоторым данным, сюда воздушное судно прибыло для замены масла в шасси и техобслуживания. О пропаже 39 блоков радиостанций и другой электроники заявило руководство Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

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