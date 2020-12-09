Багдад, , 11:30 — REGNUM На нефтяном месторождении Хабаз, которое находится в иракской провинции Киркук, прогремели два взрыва. Об этом 9 декабря сообщает иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник из сферы безопасности.

По данным источника, возле нефтяных скважин сработали два взрывных устройства, в результате чего возник пожар и его тушение в настоящее врем продолжается.

В то же время, указывается, что, по данным новостного портала SHAFAQ News, этот взрыв произведен боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября стало известно, что в иракской провинции Салахаддин был совершен теракт, в результате которого погибли три мирных жителя.