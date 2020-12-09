Ижевск, , 11:20 — REGNUM За предыдущие сутки в полицию Удмуртии обратились 11 жителей республики, сообщив о краже средств дистанционным способом. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В основном средства похищены путем оформления так называемых «зеркальных кредитов». Также зарегистрированы случаи кражи средств в процессе покупки товаров и услуг в сети интернет.

Пострадали от действий мошенников жители Ижевска, Можги, Глазова, Воткинска, а также Можгинского и Юкаменского районов в возрасте от 23 до 70 лет. Совокупный ущерб составил 3,74 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие выходные дни 14 жителей Удмуртии обратились в полицию с сообщениями о краже средств с банковских карт дистанционным способом. Общая сумма ущерба составила 2,72 млн рублей.

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