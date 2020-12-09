Уфа, , 11:12 — REGNUM Ребенок погиб в результате пожара в жилом доме в селе Башкирии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, рано утром 9 декабря в Гафурийском районе сотрудники спасательного ведомства получили сообщение о пожаре в жилом доме в селе Табынское.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит бревенчатый дом 7×10 метров. Вскоре они ликвидировали пожар. При этом огонь полностью уничтожил жилой дом, в котором проживала семья из пяти человек. Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тело мальчика 2008 года рождения.

Сообщается, что сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии в ходе тушения пожара в жилом доме обнаружены тела трех человек