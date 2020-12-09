Чебоксары, , 11:07 — REGNUM Бывший заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работ ГУ МЧС России по Чувашии признан виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, он лишен специального звания подполковника внутренней службы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.

Следствием и Ленинским районным судом города Чебоксары установлено, что в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года сотрудник регионального управления МЧС получил взятку в размере 150 тысяч рублей от чебоксарки, являющейся индивидуальным предпринимателем и имеющей магазин в Ядринском районе, за способствование вопроса о непривлечении ее к ответственности по факту пожара, в результате которого сгорело административное здание, где был расположен её магазин и другие торговые точки. В целях конспирации деньги переводились братом женщины через расчетные счета подставных лиц в разные дни частями по 50 тысяч рублей.

Данный факт выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР с сотрудниками УФСБ России и прокуратуры.

Приговором суда незаконно полученые денежные средства конфискованы в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России только за 9 месяцев 2020 года выявлено около 190 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. Почти 2,5 тыс. уголовных дел возбудили по материалам прокурорских проверок. Выявленные нарушения по инициативе прокуроров позволили более 350 лиц уволить в связи с утратой доверия. Среди нарушителей — как представители правоохранительных органов, так и руководители высокого уровня, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

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