Барнаул, , 10:53 — REGNUM В Алтайском крае, где сегодня, 9 декабря, наблюдается сильный снегопад, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие двое суток.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, 10 и 11 декабря в регионе ожидается снег, местами метели, снежные заносы. Сила ветра при этом может достигать 18 метров в секунду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, об ухудшении погодных условий жителей Алтайского края предупредили ещё 7 декабря.

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