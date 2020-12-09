Хабаровск, , 11:00 — REGNUM В Хабаровске после неудачного выхода из автобуса пенсионерка осталась без ноги, её госпитализировали с травматической ампутацией ноги.

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Трагедия случилась вечером 8 декабря. Водитель автобуса 33-го маршрута на улице Краснореченской при высадке пассажиров на остановке не убедился в безопасности манёвра, тронулся и наехал на женщину 1957 года рождения, которая в этот момент выходила из автобуса.

У водителя 1967 года рождения установлена степень опьянения, пишет ИА AmurMedia.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Челябинска автобус «ПАЗ» загорелся во время движения. Внутри были пассажиры.