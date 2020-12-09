Горно-Алтайск, , 10:38 — REGNUM В ночь на 9 декабря в Горно-Алтайске прошёл очередной снегопад. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные метеослужбы, высота снежного покрова достигла 35 см.

Расчистка улиц и дорог от снега началась в два часа ночи. Всего в работах участвуют бригады четырёх подрядных организации, задействовано около 30 единиц техники. Тем не менее, местные жители завалили диспетчерскую службу звонками.

«Жалобы жителей связаны с расчисткой городских дорог. Все обращения оперативно передаются подрядным организациям для работы. Стоит отметить, что фактов отключения электричества зафиксировано не было», — отметили в администрации.

Отмечается, что по нормативам дороги по маршрутам общественного транспорта должны быть очищены от снега в течении пяти часов после снегопада. На расчистку второстепенных улиц отводится двое суток. Снег из города вывозится на участок площадью более 7 га.

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