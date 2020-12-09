Петропавловск-Камчатский, , 10:28 — REGNUM На Камчатке возбудили уголовное дело после падения жителя Вилючинска с кровли, на которой производился капитальный ремонт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Читайте также: Пострадавшим от демонтажа трубы в Петербурге выплатят компенсации

Дело возбуждено по статье нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

При проведении капитального ремонта на кровли на неё не был ограничен доступ посторонних лиц. Мужчина проник на чердак и упал с высоты четвёртого этажа. Он скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Невского района Санкт-Петербурга, имущество которых пострадало из-за нештатного демонтажа трубы котельной, будет выплачена компенсация.