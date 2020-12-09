Уфа, , 10:34 — REGNUM Причины несчастного случая, в результате которого погиб электрослесарь ООО «Пугачевский карьер», установили в Башкирии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Гострудинспекция по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 30 октября в Белорецком районе на карьере Пугачевского месторождения флюсовых известняков, проходили взрывные работы. Чтоб перегнать экскаватор для нового взрыва, нужно было подключить его к электропитанию. В связи с этим было принято решение перестроить передвижную внутрикарьерную линию электропередач. 1 ноября рабочие установили опоры на новом месте. В этот момент 41-летний электрослесарь стал подниматься на столб, чтобы смонтировать на нем провода. В какой-то момент опора, которая эксплуатировалась с 1960 года, сломалась у основания, упала вместе с рабочим и придавила его. Мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

Сотрудники Гострудинспекции Башкирии установили, что смертельный несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ. Так, на проведение работ на высоте и перестройку ЛЭП не было наряда-допуска, опору ЛЭП не проверили на прочность и устойчивость. Кроме этого не было контроля за соблюдением рабочими дисциплины труда: в крови у погибшего сотрудника был выявлен этиловый спирт в количестве 0,61 промилле.

За эти нарушения в отношении виновных лиц были возбуждены административные производства. А материалы расследования были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии выясняют обстоятельства гибели рабочего на руднике