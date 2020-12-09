Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге разбираются в причинах и обстоятельствах смерти 65-летнего мужчины, которого лечили в больнице от COVID-19, а затем выписали на долечивание домой. Мужчина умер, не дойдя несколько метров до дома.

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Как сообщает 9 декабря издание «Фонтанка», местный житель проходил лечение в городской больнице №15, однако после того, как у него начала отмечаться положительная динамика, пациента выписали на амбулаторное лечение. Это разрешено в соответствии с указаниями Роспотребнадзора — для ускорения «оборачиваемости коек».

Сын пациента арендовал квартиру отцу для долечивания и встретил его после выписки, чтобы довести до места самоизоляции. Однако, не дойдя несколько метров до дома, мужчина почувствовал себя плохо, он начал задыхаться и потерял сознание.

Как уточнил источник ИА REGNUM, смерть петербуржца медики констатировали сразу, как прибыли на место происшествия. В свою очередь в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили ИА REGNUM, что в ведомстве знают об этом случае и разбираются в случившемся.

Напомним, ранее городские власти сообщали, что пациентов с коронавирусом, которые идут на поправку, теперь будут выписывать на домашнее амбулаторное лечение без отрицательных мазков теста ПЦР.

Для выписки больной должен соответствовать следующим критериям: температура должна быть ниже 37,5 градусов (исчезновение лихорадки), отсутствие дыхательной недостаточности, уровень лейкоцитов больше 3,0*109 /л, стойкое улучшение клинической картины.

После выписки пациента должны отвозить домой на санитарном транспорте. Выписанному домой пациенту необходимо соблюдать режим самоизоляции до получения двух отрицательных результатов тестов на коронавирус.

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