Бишкек, , 10:23 — REGNUM В школе-интернате села Байтик Чуйской области Киргизии пищевое отравление получили 23 ребенка, сообщили 9 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Все пострадавшие дети доставлены в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи 8 декабря в 23:00 (20:00 мск). Возраст воспитанников — от 8 до 20 лет.

Состоянием детей оценивается как удовлетворительное. Всем оказана медицинская помощь. На место происшествия выслана группа эпидемиологов для проведения расследования.

На инцидент обратили внимание в правительстве Киргизии. Заместитель председателя правительства Эльвира Сурабалдиева поручил разобраться в причинах массового отравления.

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