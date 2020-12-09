Горно-Алтайск, , 10:18 — REGNUM В Республике Алтай завершился второй этап специальной пограничной операции «Солидарность — 2019−2021», проведённой совместно с коллегами из Казахстана. Итоги подвели в пограничном управлении ФСБ России по региону, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Целью операции стали профилактика и пресечение нарушений на границе и приграничной территории, а также отработке вопросов межведомственного взаимодействия.

«К административной ответственности привлечены более 15 нарушителей. В отношении двух граждан, не выполнивших законные требования пограничного наряда, материалы переданы в суд», — отметили в управлении.

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