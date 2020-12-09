Москва, , 10:30 — REGNUM В России только за 9 месяцев текущего года выявлено около 190 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. По итогам рассмотрения прокурорских проверок более 47 тыс. лиц при влекли к дисциплинарной ответственности, еще 6 тысяч (включая юридических) — к административной. Об этом рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью «Российской газете».

Почти 2,5 тыс. уголовных дел возбудили по материалам прокурорских проверок. Выявленные нарушения по инициативе прокуроров позволили более 350 лиц уволить в связи с утратой доверия. Среди нарушителей — как представители правоохранительных органов, так и руководители высокого уровня. Так, например, по актам реагирования прокуратур в связи с утратой доверия уволены заместитель министра и министр сельского хозяйства Пензенской области, а в Саратовской области — заместитель министра транспорта.

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По словам генерального прокурора, с 2021 года госслужащие должны будут декларировать не только свои обычные доходы, но и накопления в виртуальных валютах. В России при участии федерального надзорного ведомства законодательно урегулированы вопросы, связанные с выпуском, обращением финансовых активов и цифровых валют. Следовательно, такие доходы также должны отражаться в справке госслужащих.

Всего по возбужденным уголовным делам за 9 месяцев 2020 года ущерб от коррупции составил 45,4 млрд рублей, по итогам 2019 года — около 55,1 млрд рублей, что составило 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в стране.

ИА REGNUM напоминает, Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий круг лиц, подпадающих под уголовную ответственность за преступления против государственной власти.

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