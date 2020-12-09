Джакарта, , 10:16 — REGNUM Кандидат на пост главы округа Барру в индонезийской провинции Южный Сулавеси скончался от коронавируса в день региональных выборов 9 декабря 2020 года, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что кандидат от партии Голкар и Гериндра Малкан Амин скончался от COVID-19 в центральной больнице общего профиля в 11:30 по местному времени.

Известно, что за должность главы округа Барру решили побороться три пары кандидатов, а именно Суарди Салех — Аска Маппе, Малкан Амин — Салахуддин Руми и Мудассир Хасри Гани — Аксах Касим.

Как сообщало ИА REGNUM, в 270 регионах Индонезии 9 декабря 2020 года, несмотря на пандемию, проходят региональные выборы.

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