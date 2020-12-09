Ярославль, , 10:12 — REGNUM В Ярославском районе в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля пострадали два человека. Об этом сообщает портал УМВД России по Ярославской области.

Авария под Ярославлем 76.мвд.рф

Авария произошла 8 декабря около 19.40 на автодороге «Ярославль-Углич». Столкнулись «Хундай Солярис» и автобус «ЛИАЗ».

"В результате ДТП в больницу доставлены водитель, а/м «Хундай Солярис» мужчина 1974 г.р. и пассажир мужчина 1963 г.р., оба госпитализированы. Все пострадавшие жители г. Ярославля», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По данным портала ЯрНьюс, автобус № 102 совершал рейс Ярославль Главный — СНТ Пахма. Пассажиров в понедельник вечером в нём не было. Легковой автомобиль был маркирован как такси.