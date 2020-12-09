Ярославль, 9 декабря 2020, 10:12 — REGNUM В Ярославском районе в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля пострадали два человека. Об этом сообщает портал УМВД России по Ярославской области.
Авария произошла 8 декабря около 19.40 на автодороге «Ярославль-Углич». Столкнулись «Хундай Солярис» и автобус «ЛИАЗ».
По данным портала ЯрНьюс, автобус № 102 совершал рейс Ярославль Главный — СНТ Пахма. Пассажиров в понедельник вечером в нём не было. Легковой автомобиль был маркирован как такси.