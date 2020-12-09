Лос-Анджелес, США, , 10:11 — REGNUM За нарушением норм санитарно-эпидемиологической безопасности, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции, в американском штате Калифорния было задержано 158 участников подпольной вечеринки. Об этом 9 декабря сообщает полиция округа Лос-Анджелес на своем сайте.

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По данным правоохранителей, которые приводятся в отчете по результатам операции, проведенной 5 декабря в Палмдейле (штат Калифорния), в одном из домов была организована «массовая подпольная вечеринка».

Также отмечается, что такого рода мероприятия часто «сопровождаются приемом наркотиков, продажей несовершеннолетним алкогольных напитков, проституцией и насилием» и уточняется, что было задержано 158 участников данной вечеринки, включая 35 подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в США выявлено 15 164 886 носителей коронавирусной инфекции.