Ростов-на-Дону, , 10:04 — REGNUM Перебои с подачей кислорода в ковидном госпитале, развёрнутом на базе горбольницы № 20 Ростова-на-Дону, были. Это отражено в историях болезни пациентов, однако позже записи были скорректированы, что делать запрещено. Такое заявление сделал заслуженный врач РФ, бывший заведующий отделением анестезиологии-реанимации городской больницы №20 Ростова-на-Дону Борис Розин.

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"О проблеме [с подачей кислорода во всей больнице] узнал от дежурных врачей. <…> В этот день у них возникли проблемы с доставкой баллонов. Их не привезли. [Главврач горбольницы №20 Ваган] Саркисян говорит, что баллоны меняли час. <…> Положение ухудшилось у всех кислородозависимых пациентов: в отделении реанимации, на этажах, в провизорном госпитале. Я считаю, что мы должны говорить не о тех, кто погиб во время отключения на аппаратах вентиляции легких или в тот день. Те больные находились в критическом положении. Шанс у них был, но минимальный. Кислородный голод охватил множество больных. Это был серьёзный удар по тем, кто уже шёл на поправку», — цитирует врача портал 161.ru.

ИА REGNUM сообщало, что Борис Розин покинул лечебное учреждение в конце ноября 2020 года. Заявлению об увольнении по собственному желанию предшествовали «кислородный скандал» в октябре 2020 года и информация о катастрофической нехватке врачей на Дону.

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