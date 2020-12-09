Владивосток, , 10:04 — REGNUM Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 9 декабря сказал, что Приморье столкнулось с особо опасным природным явлением, при котором рассчитать все риски в работе системы энергообеспечения невозможно. Речь идёт о прошедшем в ноябре ледяном циклоне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Трутнев также заявил о необходимости разработки мер, позволяющих максимально быстро реагировать на подобные чрезвычайные ситуации.

Отметив самоотверженность приморцев в устранении последствий стихии, полпред президента акцентировал, что некоторые организации не смогли оперативно среагировать на ситуацию. В пример Юрий Трутнев привёл Оборонэнерго, в котором энергохозяйство оказалось в запущенном состоянии.

«Что касается восстановления лесов и лесопарковых зон, то тут тоже предстоит большая работа. Надо будет высаживать деревья, восстанавливать растительность. Бюджет Приморья не в лучшем состоянии из-за коронавируса, поэтому будем выходить на правительство РФ с предложением оказать необходимую помощь», — добавил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье специалисты продолжают восстановительные работы на кабельных сетях после ледяной стихии. Полностью устранить все неполадки планируют до 25 декабря.