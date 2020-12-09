Волгоград, , 10:01 — REGNUM В разбойном нападении подозреваются трое жителей Кировского района Волгограда. Они остановили на дороге автомобиль, избили и ограбили водителя и пассажиров, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

7 декабря на улице Санаторной около 21:00 иномарке под управлением 22-летнего жителя Октябрьского района преградил путь ВАЗ-2106. Из автомобиля вышли молодые люди, повредили машину, избили водителя и пассажиров. Угрожая им кастетом, налётчики отобрали ценные вещи, а владельца иномарки заставили съездить к отделению банка, чтобы снять деньги с карт. Один из потерпевших смог незаметно позвонить в полицию, грабителей задержали на улице Курчатова.

К преступлению оказались причастны 16-летний, 17-летний и 18-летний жители Кировского района, двое из которых ранее судимы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.