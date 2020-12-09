Ростов-на-Дону, , 09:42 — REGNUM Жителям Первомайского района Ростова-на-Дону организовали подвоз технической воды. Принятые меры связаны с перебоями холодного водоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Администрацией Первомайского района организован подвоз технической воды жителям микрорайона Туполева в связи с техническими сложностями в поставке холодной воды», — уточняется на сайте мэрии.

Автоцистерны будут ждать потребителей у проходной завода «Алмаз».

ИА REGNUM сообщало, что ранее улица Туполева и переулок Днепровский превратились в каток из-за коммунальной аварии. Из-за морозов на дорогах образовались наледи.

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