Ростов-на-Дону, , 09:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону лицей и академический молодёжный театр попали в зону отключения отопления из-за аварии на теплотрассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Порыв теплотрассы произошёл поздним вечером 8 декабря на площади Свободы в Пролетарском районе. На время ремонтных работ теплоснабжение приостановлено в лицее № 13, академическом молодёжном театре, церкви Сурб Арутюн и здании казначейства.

Восстановить подачу тепла планируется в течение дня 9 декабря.