Улан-Удэ, , 09:08 — REGNUM Зампреда правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина подозревают в хищении 65 млн рублей в бытность его гендиректором Новосибирского авиаремонтного завода в 2011—2015 годах. Преступления были совершены при выполнении контракта на изготовление технической документации по ремонту вертолётов, сообщает «Коммерсантъ».

Чиновник был задержан сотрудниками ФСБ накануне, 8 декабря. В кабинете зампреда прошли обыски. Однако расследование дела будет проходить в Новосибирске, поэтому, по данным «Ъ», чиновника в ближайшее время туда конвоируют.

«В основу дела лег контракт на изготовление технической документации по ремонту вертолетов, при его выполнении, считают силовики, было похищено около 65 млн руб. Схему махинаций не раскрывают. Какую позицию занял вице-премьер Бурятии, неизвестно», — передаёт портал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее задержание зампреда назвал неприятной ситуацией глава Бурятии Алексей Цыденов. Он выразил надежду, что задержанный по итогам расследования всё же окажется «чист».